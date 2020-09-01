İngiltere Sağlık Bakanı: İkinci dalga olmaması için ne gerekiyorsa yapmalıyız
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İngiltere Sağlık Bakanı: İkinci dalga olmaması için ne gerekiyorsa yapmalıyız

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaz tatilinin ardından Avam Kamarası'nda yaptığı ilk konuşmada, İngiltere'nin koronavirüste (Covid-19) ikinci dalgayı engellemek için ne gerekiyorsa yapması gerektiğini ifade etti.

İngiltere Sağlık Bakanı: İkinci dalga olmaması için ne gerekiyorsa yapmalıyız
01.09.2020 20:09 | Son Güncelleme: 01.09.2020 20:13

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaz tatilinin ardından Avam Kamarası'nda yaptığı ilk konuşmada, İngiltere'nin koronavirüste (Covid-19) ikinci dalgayı engellemek için ne gerekiyorsa yapması gerektiğini ifade etti.

İngiltere'de 24 saatlik verilere göre vaka sayılarının hızla arttığına dikkat çeken Hancock, Fransa ve İspanya'da hastanelerin hasta sayılarının arttığını vurguladı. İngiltere'de can kayıplarının düştüğünü belirten Hancock, ülkesinin koronavirüs konusunda her zamankinden daha dikkatli olması gerektiğini ve ikinci dalgayı engellemek adına her şeyin yapılması gerektiğini ifade etti.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de son 24 saate 1295 kişide daha koronavirüs tespit edilirken; 3 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.


Kaynak: DHA

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