İngiltere Sağlık Bakanı Hancock istifa etti
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İngiltere Sağlık Bakanı Hancock istifa etti

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock istifa etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile samimi görüntülerinin basına sızması ile sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile samimi görüntülerinin basına sızması ile sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock'un kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile samimi görüntülerinin basına sızması ve Covid-19 kısıtlamaları kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından patlak veren skandal istifa ile sonuçlandı. İngiliz halkının günlerdir istifa çağrısı yaptığı Bakan Hancock, bugün akşam saatlerinde istifa ettiğini açıkladı. Hancock, istifasını duyurduğu mektupta, özel hayatının korona virüsün önlenmesinde önemli bir kurala yönelik dikkatleri dağıtmasını istemediğini belirterek, "Kuralları ihlal ettiğim için özürlerimi bir kez daha tekrarlıyorum, ailemden ve sevdiklerimden onları bu duruma soktuğum için özür dilerim. Benim de bu süreçte ailemle olmam gerekiyor" dedi.

Danışmanıyla samimi görüntüleri basına sızan Hancock, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğini kabul ederek özür dilemişti. Hancock ve danışmanının sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği görüntülerin 6 Mayıs'ta Bakanlık binasında çekildiği belirtilmişti.

HÜKÜMET, HANCOCK'U KORUDU

Basında yer alan haberlerin ardından özür dileyen Hancock, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanlığı tarafından korunmuştu. İngiltere Başbakanı Johnson'ın ofisinden bir sözcü, Johnson'ın Sağlık Bakanı Hancock'un özrünü kabul ettiğini ve Başbakan'ın "konunun kapandığını düşündüğünü" söylemişti. Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı'ndan bir sözcü ise, "Bu olayda olağan ve doğru prosedür izlendi" diyerek, herhangi bir uygunsuzluk olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

MUHALEFETTEN TEPKİ: "DURUMUN SAVUNULACAK YANI YOK"

İşçi Partisi ise Hancock'u sosyal mesafe konusunda "ikiyüzlülük" ile suçlayarak, hükümete Hancock'un istifasına yönelik çağrıda bulunmuştu. İşçi Partisi, durumun savunulacak yanı olmadığını ve Başbakan Johnson'ın aksine "konunun kesinlikle kapanmadığını" ifade etmişti.

Öte yandan evli ve 3 çocuk babası 42 yaşındaki Hancock, 2018 yılında dönemin Başbakanı Theresa May tarafından Sağlık Bakanı olarak atanmıştı.

(Aylin Karadeniz/ İHA)

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock istifa etti
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock istifa etti
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock istifa etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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