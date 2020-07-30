İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: "Avrupa'da ikinci bir dalga oluşmaya başladı"
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İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: "Avrupa'da ikinci bir dalga oluşmaya başladı"

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının Avrupa'da ikinci bir dalga oluşturmaya başladığını belirterek İngiltere'de alınan önlemlerin güncelleneceğini söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock:
30.07.2020 14:32 | Son Güncelleme: 30.07.2020 14:35

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının Avrupa'da ikinci bir dalga oluşturmaya başladığını belirterek İngiltere'de alınan önlemlerin güncelleneceğini söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "İkinci bir dalga konusunda endişeliyim. İkinci bir dalganın Avrupa'ya yayılmaya başladığını düşünüyorum. Bu dalganın kıyılarımıza ulaşmasını engellemek için her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı. Bakan Hancock, alınacak önlemler noktasında ise hükümetin bugün karantina kurallarındaki değişiklikleri duyurmaya hazırlandığını belirtti. Bu değişikliklerin devam edebileceğini ifade eden Hancock, "Bu, klinik olarak yönlendirilen bir karardır, İngiltere Baş Tıbbi Direktörü Chris Whitty bugün detayları açıklayacak. Söyleyeceğim şey, her zaman insanları korumak için gerekli olanı yapacağız ve bu konuda bilim tarafından klinik kararla yönlendiriliyoruz" şeklinde konuştu.

Hancock İngiltere'ye dönüşlerde 14 günlük karantina süresinin azaltılması noktasında planlar yapıldığını dile getirirken, hükümetin Avrupa'da vakalar yükseldikçe İngiltere'yi güvende tutmak için acil durum önlemlerini yeniden uygulamaya koymakta tereddüt etmeyeceğini ifade etti. Sadece İspanya değil, tüm Akdeniz ülkelerindeki İngiliz tatilcilerin geri dönüşlerinin karantina kurallarının uygulanmasına rağmen endişe verici olduğunu belirten Hancock, "Her zaman yerine getirmemiz gereken önlemlerin mümkün olan en az yükünü nasıl alabileceğimize bakıyoruz. Ama biz sadece güvenli olanı yapacağız. Bu pozitif test eden insanların karantinada oldukları gün sayısını artırmak anlamına geliyorsa o zaman öyle olsun. Çünkü insanları güvende tutmak için bu önlemler gereklidir" dedi.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İHA

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