İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: 10 milyon kişi aşının ilk dozunu aldı
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İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: 10 milyon kişi aşının ilk dozunu aldı

03.02.2021 18:08 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:12
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: 10 milyon kişi aşının ilk dozunu aldı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede 10 milyon kişinin koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu aldığını duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede 10 milyon kişinin koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu aldığını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantın ortaya çıktığı,İngiltere'nin Sağlık Bakanı Matt Hancock 10 milyon kişinin koronavirüs aşısının ilk dozunu aldığını duyurdu. Hancock, "Bu, bu virüse karşı ulusal çabamızda çok önemli bir kilometre taşıdır. Her aşı hepimizi biraz daha güvenli hale getirir. Katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.

MUTASYONLU VİRÜS YENİDEN MUTASYONA UĞRAMIŞTI

Öte yandan, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, açıklamasında, İngiltere'de tespit edilen COVID-19'un daha hızlı yayılan türünün, bağışıklık sistemini daha iyi aşabilen bir mutasyonunun tespit edildiğini açıklamıştı."E484K" adlı mutasyon, dünyada endişeye yol açan Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarında görülen değişimin aynısını içeriyor. Uzmanlar, en kötü senaryoda aşıların birkaç hafta veya aylar içinde mutasyona karşı çok daha etkili olabilecek şekilde yeniden tasarlanabileceğini belirtmişti.


- İngiltere

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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