İngiltere, Rusya'yı, Ukrayna'nın işgalinin stratejik hata olacağı konusunda uyardı - Haberler
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İngiltere, Rusya'yı, Ukrayna'nın işgalinin stratejik hata olacağı konusunda uyardı

İngiltere, Rusya'yı, Ukrayna'nın işgalinin stratejik hata olacağı konusunda uyardı
AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın işgalinin önemli sonuçlara yol açacak stratejik bir hata olacağını belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın işgalinin önemli sonuçlara yol açacak stratejik bir hata olacağını belirtti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson, Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Johnson, görüşmede, Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırına konuşlandırılması konusunda İngiltere'nin "derin endişesini" dile getirerek, gerilimi azaltmak ve kalıcı çözümler bulmak için diplomatik kanallar üzerinden çalışmanın önemini vurguladı.

İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan bağlılığının altını çizen Johnson, istikrarı bozucu herhangi bir eylemin önemli sonuçlara yol açacak stratejik bir hata olacağı konusunda uyarıda bulundu.

İngiliz Başbakan ayrıca, uluslararası ve bölgesel güvenlik konularında diyaloğun önemine dikkat çekti.

Liderler, tüm tarafların Minsk Protokolü şartlarına saygı duymasının zorunlu olduğu konusunda mutabık kaldı.

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AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri

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