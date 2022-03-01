İngiltere: Rusya'ya yaptırımlar konusunda yapabileceğimiz daha çok şey var

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'ya yaptırımlar konusunda yapabilecekleri daha çok şey olduğunu belirterek "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, vahşetinin amansız bir ekonomik baskıyla karşılanacağını ve Batı'nın Ukrayna'yı desteklemek için birleşeceğini anlamalı." dedi.

Johnson, NATO üyesi Polonya'yla dayanışma göstermek amacıyla bu ülkeye düzenlediği ziyaret kapsamında, başkent Varşova'da Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'yle basın toplantısı düzenledi.

Burada yaptığı konuşmada, tahmin ettikleri trajedinin gerçekleştiğini dile getiren Johnson, "Eğer bir şey varsa, tahminlerimizden daha kötü olduğudur. Avrupa kıtamızda gelişen bir felaket görüyoruz." ifadesini kullandı.

Johnson, Rusya- Ukrayna savaşının ilerleyişine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, " Vladimir Putin'in masum sivillere karşı barbarca ve ayrım gözetmeyen taktikler kullanmaya, kuleleri bombalamaya, kulelere füzeler fırlatmaya, gördüğümüz gibi çocukları öldürmeye hazır olduğu açık." dedi.

Çocukların öldürüldüğüne dair haberleri görünce nasıl hissettiği sorusuna Johnson, "Bu kesinlikle anlamsız ve bence Vladimir Putin'in kendisi de bir baba. Hiç kimse onun bu çatışmayı nasıl başlattığını anlayamaz." yanıtını verdi.

"Putin, barbarca taktikler kullanıyor"

Ukrayna'daki durumun bir "savaş suçu" olarak kabul edilip edilmeyeceği sorulduğunda Johnson, Putin'in "barbarca taktikler" kullandığının "şüphesiz" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, raporların doğrulanması gerektiğini ancak Rus saldırısına dahil olan herkesin, bunun Uluslararası Ceza Mahkemesinde kullanılabilecek kanıtlar olduğunu anlaması gerektiğini de kaydetti.

Başbakan Johnson, "Bu korkunç çatışma ilerledikçe Putin'in başarısız olacağına, başarısız olması gerektiğine, egemen ve demokratik bir Ukrayna'yı korumayı ve korumayı başaracağımıza her zamankinden daha fazla inanıyorum. Ortak hedefimiz bu." diye konuştu.

"Putin'in savaş makinesi Ukrayna'yı bastırmayı başaramayacak." diyen Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın en kısa sürede sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.

"Rusya'ya yaptırımlar konusunda yapabileceğimiz daha çok şey var"

Johnson, Putin'in, Ukrayna halkının kendi ülkesini savunma ve koruma konusundaki tutkulu arzusunu hafife aldığını dile getirerek "Vladimir Zelenskiy'nin gösterdiği liderliği ve cesareti takdirle karşılayabilirim. Bence o, olanlardan ötürü sadece kendi halkına değil dünyaya da ilham verdi ve harekete geçirdi." diye konuştu.

Rusya'ya yaptırımlar konusunda yapabilecekleri daha çok şey olduğuna işaret eden Johnson, "Putin, vahşetinin amansız bir ekonomik baskıyla karşılanacağını ve Batı'nın Ukrayna'yı desteklemek için birleşeceğini anlamalı." dedi.

Johnson, uluslararası para transferi SWIFT sistemine de atıfta bulunarak "Açıkçası SWIFT'te yapılacak daha çok şey var, şimdiden dramatik bir etkisi olmasına rağmen SWIFT'i daha da sıkılaştırabiliriz, bence daha ileri gitmemiz gerekiyor. Sberbank'ta yapılacak daha çok şey var, Rus varlıklarının dondurulması konusunda yapılacak daha çok şey var." diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen müzakerelere ilişkin Johnson, "Tankları, Kiev'e doğrultan ve sivilleri bombalayan biriyle nasıl pazarlık yapabilirsiniz... Bence bu imkansız." değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, Ukrayna'dan İngiltere'ye gelebilecek kişilerin sayısının sorulması üzerine sayıyı hesaplamanın zor olduğunu ancak 200 binden fazla kişinin İngiltere'ye gelmesine izin verilebileceğini bildirdi.

Ukraynalı gazeteciden Johnson'a: "Ağlıyoruz, nereye kaçacağımızı bilmiyoruz"

Basın toplantısında söz alan ve Ukrayna'dan Varşova'ya kaçtığını söyleyen kadın gazeteci, gözyaşları içinde Johnson'a, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmemesi ve Chealsea'nin sahibi Roman Abramoviç gibi zengin Rus milyarderlere yaptırım uygulanmamasına yönelik sitemini dile getirdi.

Johnson, "Ağlıyoruz, kaçacak yerimiz yok." diyen gazeteciyi anladığını belirtti.

Uçuşa yasak bölge ilan edilmesi seçeneğini dışlayan Johnson, "Bu bizim yapabileceğimiz veya öngördüğümüz bir şey değil. Bunun sonuçlarını kontrol etmek gerçekten çok zor olurdu." ifadesini kullandı.