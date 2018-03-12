İngiltere Rusya'ya Yaptırım Düşünüyor

Rus diplomatların sınırdışı edilmesi ilk akla gelen ancak Kremlin bağlantılı milyarderlerin İngiltere'deki malvarlıklarının dondurulması hatta Rusya'ın ev sahipliğindeki 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan çekilme dahi Rusya'ya karşı tartışılan yaptırım seçenekleri arasında.