İngiltere, Rusya'ya VTB Bank'ın tüm varlıklarının dondurulması ve Aeroflot hava yolu şirketinin yasaklanması dahil yeni büyük yaptırımlar...
AA, Zuhal Demirci - Güncel
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İngiltere, Rusya'ya VTB Bank'ın tüm varlıklarının dondurulması ve Aeroflot hava yolu şirketinin yasaklanması dahil yeni büyük yaptırımlar getireceğini açıkladı.
İngiltere, Rusya'ya VTB Bank'ın tüm varlıklarının dondurulması ve Aeroflot hava yolu şirketinin yasaklanması dahil yeni büyük yaptırımlar getireceğini açıkladı.
AA / Zuhal Demirci - Güncel