İngiltere: "Rusya'nın ilerleyişi yavaşladı" - Haberler

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İngiltere: "Rusya'nın ilerleyişi yavaşladı"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İngiltere:

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinin yavaşladığı kaydedildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinin yavaşladığı kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları üçüncü gününde devam ederken İngiltere Savunma Bakanlığından açıklama geldi. İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın yaşadığı lojistik sorunlar ve Ukrayna direnişi karşısında Ukrayna'daki ilerleyişinin yavaşladığı ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, Kiev'in kontrolünün ele geçirilmesinin Rusya'nın öncelikli askeri hedefi olduğu aktarıldı. - LONDRA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Ukrayna, England, Rusya, Politika, Haberler

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