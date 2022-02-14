İngiltere: Rusya her an Ukrayna'yı işgal edebilir - Haberler
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İngiltere: Rusya her an Ukrayna'yı işgal edebilir

AA, Zuhal Demirci - Güncel
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İngiltere: Rusya her an Ukrayna'yı işgal edebilir

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, son bilgilerin Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceğini gösterdiğini belirterek, Kremlin'e gerilimi düşürmesi çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, son bilgilerin Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceğini gösterdiğini belirterek, Kremlin'e gerilimi düşürmesi çağrısında bulundu.

Truss, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik ciddi tehdidine ilişkin bugün Acil Durum Kabine Toplantısı'na (COBRA) başkanlık yaptığını bildirdi.

Toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, Truss, "Son bilgiler, Rusya'nın her an (Ukrayna'yı) işgal edebileceğini gösteriyor ve Kremlin'i gerilimi düşürmeye çağırıyoruz. Odak noktamız, Ukrayna'daki İngiliz vatandaşlarının güvenlik ve emniyetine öncelik vermektir." ifadesini kullandı.

Bakan Truss, en kötüsüne hazırlanırken, Ukrayna'da bir Rus işgalini önlemek için mümkün olan her şeyi yaptıklarının da altını çizdi.

AA / Zuhal Demirci - Güncel

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