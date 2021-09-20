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İngiltere, Rusya'daki seçimler öncesinde alınan "önlemleri" eleştirdi

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel
İngiltere, Rusya'daki seçimler öncesinde alınan

İngiltere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın kazandığı parlamentonun alt kanadı Devlet Duması seçimleri öncesinde alınan önlemlerin demokratik özgürlükler açısından "ciddi bir geri adım" olduğunu savundu.

İngiltere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın kazandığı parlamentonun alt kanadı Devlet Duması seçimleri öncesinde alınan önlemlerin demokratik özgürlükler açısından "ciddi bir geri adım" olduğunu savundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 17-19 arasında gerçekleştirilen Rusya Devlet Duması seçimlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Rus yetkililerin seçim sürecinde "sivil toplumu marjinalleştirmek, bağımsız medyayı susturmak ve muhalefet adaylarının seçimlere katılmasını engellemek" için bazı önlemler aldığı kaydedilen açıklamada, bunların siyasi çoğulculuğu baltaladığı savunuldu.

Açıklamada, demokratik özgürlükler açısından "ciddi bir geri adım" olarak nitelendirilen önlemlerin, Rusya'nın imzaladığı uluslararası sözleşmelerle de çeliştiği kaydedildi.

Seçimleri uluslararası gözlemcilerce izlenmesine getirilen "aşırı" sınırlandırmaların hayal kırıklığına sebep olduğu belirtilen açıklamada, Rus işgali altındaki Kırım'da oy kullandırılması da eleştirildi.

Açıklamada, "Bu seçimlerin Ukrayna'nın egemen topraklarında da yapılmasını kınıyoruz. Kırım'ın Mart 2014'te Rusya tarafından ilhak edilişini yasa dışı olduğunu yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Seçimde Putin'in partisi Birleşik Rusya yüzde 49,85 oy alarak birinci parti olurken, Komünist Parti yüzde 18,96, Liberal Demokrat Parti yüzde 7,50, Adil Rusya yüzde 7,44, Yeni İnsanlar yüzde 5,33 oy oranıyla barajı aşarak parlamentoya girmişti.

AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri
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