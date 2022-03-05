İngiltere, Rusya'da bulunması zorunlu olmayan vatandaşlarının ayrılmalarını tavsiye etti - Haberler

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İngiltere, Rusya'da bulunması zorunlu olmayan vatandaşlarının ayrılmalarını tavsiye etti

AA, Zuhal Demirci - Güncel
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İngiltere, Rusya'da bulunması zorunlu olmayan vatandaşlarının ayrılmalarını tavsiye etti

İngiltere, Rusya'da bulunması zorunlu olmayan vatandaşlarının ülkeden ayrılmalarını "şiddetle" tavsiye etti.

İngiltere, Rusya'da bulunması zorunlu olmayan vatandaşlarının ülkeden ayrılmalarını "şiddetle" tavsiye etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, ülkeye dönmek için mevcut uçuş seçeneklerinin olmaması ve Rus ekonomisindeki artan değişkenlik nedeniyle, Rusya'nın tamamına karşı yapılacak seyahatlere karşı uyarıda bulundu.

Açıklamada, "Rusya'da bulunmanız zorunlu değilse, kalan ticari yollardan ayrılmayı düşünmenizi şiddetle tavsiye ederiz." ifadesi kullanıldı.

İngiltere, 28 Şubat'ta da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

AA / Zuhal Demirci - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, England, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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