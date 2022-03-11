İngiltere Rus Oligarkların Malvarlıklarını Dondurdu - Haberler

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İngiltere Rus Oligarkların Malvarlıklarını Dondurdu

DailyMotion.com - Güncel
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Başta Chelsea Futbol Kulübü'nün 20 yıllık patronu Roman Abramoviç olmak üzere İngiltere'de faaliyet gösteren 7 Rus işadamının ticari faaliyetleri donduruldu.

Başta Chelsea Futbol Kulübü'nün 20 yıllık patronu Roman Abramoviç olmak üzere İngiltere'de faaliyet gösteren 7 Rus işadamının ticari faaliyetleri donduruldu.

DailyMotion.com / Güncel

Chelsea, England, Futbol, Rus, Güncel, Haberler

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