İngiltere Rus Oligarkların Malvarlıklarını Dondurdu
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Başta Chelsea Futbol Kulübü'nün 20 yıllık patronu Roman Abramoviç olmak üzere İngiltere'de faaliyet gösteren 7 Rus işadamının ticari faaliyetleri donduruldu.
Başta Chelsea Futbol Kulübü'nün 20 yıllık patronu Roman Abramoviç olmak üzere İngiltere'de faaliyet gösteren 7 Rus işadamının ticari faaliyetleri donduruldu.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
DailyMotion.com / Güncel