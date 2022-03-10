İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramovich'in mal varlığını dondurdu ve sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübünün satışını askıya aldı. - Haberler

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İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramovich'in mal varlığını dondurdu ve sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübünün satışını askıya aldı.

AA - Fatih Erel - Spor
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İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramovich'in mal varlığını dondurdu ve sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübünün satışını askıya aldı.

İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramovich'in mal varlığını dondurdu ve sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübünün satışını askıya aldı.

İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramovich'in mal varlığını dondurdu ve sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübünün satışını askıya aldı.

AA / Fatih Erel - Spor

Roman Abramovich, Chelsea, England, Rus, Spor, Haberler

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