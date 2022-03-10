İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramovich'in mal varlığını dondurdu ve sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübünün satışını askıya aldı.
AA - Fatih Erel - Spor
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İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramovich'in mal varlığını dondurdu ve sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübünün satışını askıya aldı.
İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramovich'in mal varlığını dondurdu ve sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübünün satışını askıya aldı.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Fatih Erel - Spor