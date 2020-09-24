İngiltere, Rum Kesimi'nin vetosuna takılan Belarus'a AB'den bağımsız yaptırım uygulayacak
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İngiltere, Rum Kesimi'nin vetosuna takılan Belarus'a AB'den bağımsız yaptırım uygulayacak

24.09.2020 17:27 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:31
İngiltere, Rum Kesimi'nin vetosuna takılan Belarus'a AB'den bağımsız yaptırım uygulayacak

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu tanımadıklarını belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) bir uzlaşıya varamaması üzerine ilgili kişilere yönelik kendi yaptırımlarını uygulayacaklarını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu tanımadıklarını belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) bir uzlaşıya varamaması üzerine ilgili kişilere yönelik kendi yaptırımlarını uygulayacaklarını açıkladı.

Raab, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, 9 Ağustos'ta Belarus'taki seçimlerin "ne özgür ne de adil" olduğunu belirtti.

Oy verme ve sayım sırasında uluslararası gözlemcilere izin verilmediğini kaydeden Raab, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun oyların yüzde 80'ini alarak seçildiği iddiası üzerine gösteriler başladığına ve eylemcilerin yeni seçim istediğine dikkati çekti.

"Bu hileli seçimin sonuçlarını kabul etmiyoruz"

Bakan Raab, dünyanın, protestolara müdahaleleri "dehşet içinde izlediğini" ve Lukaşenko'nun önceden duyurulmayan bir törenle yemin etmesinin "meşruiyetsizliği pekiştirdiğini" savundu.

Konuyu, ABD, Fransa, Almanya, Litvanyalı yetkililer ve Belaruslu muhalif liderlerle görüştüklerini vurgulayan Raab, "Öncelikle bu hileli seçimin sonuçlarını kabul etmiyoruz. İkinci olarak da Belarus halkına karşı yapılan eşkiyalığı kınıyoruz." dedi.

AB'siz harekete geçti

Raab, ülkedeki şiddet, baskı ve seçim sahtekarlığından sorumlu kişilere yönelik yaptırımlarda Avrupa Birliği'ne (AB) katılmaya hazır olduklarını, ancak Brüksel'de bu konunun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi nedeniyle geciktiğine atıfta bulundu.

Brüksel'deki gecikme ve Lukaşenko'nun göreve başlaması nedeniyle ülke olarak harekete geçtiklerini kaydeden Raab, "Dışişleri Bakanlığı'nın yaptırım ekibine, ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu olanlara yönelik Magnitsky yaptırımları hazırlaması talimatı verdim. Uygun listeleri acilen hazırlamak için ABD ve Kanada ile işbirliği yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Muhaliflere ve gazetecilere mali destek

Bakan, İngiltere'nin Belarus'taki sivil toplumu ve "cesur medya kuruluşlarını" desteklemesi ve güçlendirmesi gerektiğini, bunlara sağlanan mali desteği iki katına çıkardığını ve gelecek 2 yıl için fazladan 1,5 milyon sterlin (14,6 milyon TL) sağladığını anlattı.

Bu mali desteğin içinde gazetecilere verilecek 800 bin sterlinin (7,8 milyon TL) de yer aldığını vurgulayan Raab, "Bu destek, gazetecileri eğitmeye yardımcı olacak, yetkililer tarafından gözaltına alınanlara destek sağlayacak ve ayrıca imha edilen veya el konulan ekipmanların yerine yenilerinin sağlanmasına yardımcı olacak" diye konuştu.

Raab, "Lukaşenko ve rejiminden hesap sormak için elimizdeki tüm araçları kullanacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Raab, Belarus'un Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT'in seçime ilişkin başlattığı soruşturmaya cevap vermemesi durumunda başka adımlar atabileceklerini söyledi.

Dün yemin ederek görevine başlamıştı

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı. Protestocular, yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

Belarus'ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda cumhurbaşkanı seçilen Lukaşenko, kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra dün yemin ederek görevine başlamıştı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, AB'yi Türkiye'ye yaptırım uygulamaya zorlamak için Belarus'a yönelik yaptırımları 21 Eylül'de veto etmişti.

31 Ocak 2020'de AB'den ayrılan İngiltere, Temmuz 2020'de ABD'yle benzer şekilde küresel insan hakları ihlallerine karşı kendi yaptırım düzenlemelerini oluşturmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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