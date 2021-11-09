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İngiltere, Rashford'a kraliyet nişanı verecek

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
İngiltere, Rashford'a kraliyet nişanı verecek

İngiltere, Manchester United golcüsü Marcus Rashford'a yardıma muhtaç çocuklar için verdiği mücadele nedeniyle kraliyet nişanı verecek.

İngiltere, Manchester United golcüsü Marcus Rashford'a yardıma muhtaç çocuklar için verdiği mücadele nedeniyle kraliyet nişanı verecek.

İngiltere basınında yer alan haberler de, 24 yaşındaki futbolcunun geçen yaz yardıma muhtaç çocukların aç kalmaması için yürüttüğü kampanya ve sonrasında devletin pandemi döneminde ücretsiz okul yemeği politikasında değişime gitmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Rashford, bu sezon yaşadığı sakatlığa rağmen 6 maçta forma giyerken 3 gol attı. Geçen sezon ise 57 maçta forma giyen İngiliz futbolcu, 21 gol 15 asisttlik performansa imza attı.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
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