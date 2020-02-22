İngiltere Prensi Harry ve eşi Megan Markle 31 Mart'tan sonra 'Sussex Royal' markasını kullanmayacak
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İngiltere Prensi Harry ve eşi Megan Markle 31 Mart'tan sonra 'Sussex Royal' markasını kullanmayacak

İngiltere Prensi Harry ve eşi Megan Markle "Sussex Royal" markasını 31 Mart itibariyla kullanmayı bırakacaklarını açıkladı. Sussex Dükü ve Düşesi'nin büyük bir serveti bulunuyor.

22.02.2020 08:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 08:09
İngiltere Prensi Harry ve eşi Megan Markle 31 Mart'tan sonra 'Sussex Royal' markasını kullanmayacak

Kraliyet ailesi üyelerinden ve eşi kraliyet unvanlarına dayanan "Sussex Royal" markasını 31 Mart itibariyla kullanmayı bırakacaklarını açıkladı. Sussex Dükü ve Düşesi'nin sözcüsü prens ve eşinin yeni kuracakları girişime odaklanmayı planladıklarını duyurdu.


Yapılan açıklamada "Sussex Dükü ve Düşesi 2020 ilkbaharı itibariyla hiçbir yerde "Sussex Royal"ı kullanma niyetinde değildir" denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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