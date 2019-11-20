İngiltere Prensi Andrew cinsel suçtan hükümlü Epstein'le arkadaşlığı yüzünden resmi görevden çekildi
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İngiltere Prensi Andrew cinsel suçtan hükümlü Epstein'le arkadaşlığı yüzünden resmi görevden çekildi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in oğlu York Dükü Prens Andrew, hakkındaki cinsel içerikli suçlamalardan dolayı bresmi görevlerinden el çekti. Prens Andrew, cinsel suçtan hüküm giyen Amerikalı iş adamı Jeffrey Epstein ile arkadaşlığından dolayı bir süredir sert eleştirilerin hedefindeydi.

20.11.2019 23:34 | Son Güncelleme: 20.11.2019 23:34
İngiltere Prensi Andrew cinsel suçtan hükümlü Epstein'le arkadaşlığı yüzünden resmi görevden çekildi

Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew, hakkındaki cinsel içerikli suçlamalardan dolayı bresmi görevlerinden el çekti. Prens Andrew, cinsel suçtan hüküm giyen Amerikalı iş adamı ile arkadaşlığından dolayı bir süredir sert eleştirilerin hedefindeydi.


Prens Andrew'un bu adımı, yöneticisi olduğu İngiliz telekomunikasyon şirketi BT'nin kamuoyundaki rahatsızlığı gerekçe göstererek kendisiyle çalışmak istemediğini açıklamasının ardından geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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