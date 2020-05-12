İngiltere Premier Lig oyuncusu evinde koronavirüs partisi verdi
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İngiltere Premier Lig oyuncusu evinde koronavirüs partisi verdi

İngiltere Premier Lig oyuncusu evinde koronavirüs partisi verdiİngiltere, (DHA) ? İngiltere Premier Lig rezerv takımını U-21'de oynayan Morgan Gibbs-White (21), karantina yasaklarına uymayarak evinde parti verdi.

İngiltere Premier Lig oyuncusu evinde koronavirüs partisi verdi
12.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:08

İngiltere Premier Lig oyuncusu evinde koronavirüs partisi verdi

İngiltere, (DHA) ? İngiltere Premier Lig rezerv takımını U-21'de oynayan Morgan Gibbs-White (21), karantina yasaklarına uymayarak evinde parti verdi. Partinin görüntüleri sosyal medyadan yayınlandı.

İngiltere'de 'Lütfen evde oturun' kampanyasına da katılan İngiliz Premier Lig rezerv takımını U-21? orta saha oyuncusu Gibbs-White'ın verdiği partiye televizyon reality şovu yarışmacılarının yanı sıra onlarca kişinin katıldığı görüldü. Partinin görüntülerinin sosyal medyada yayılmasından sonra gelen tepkiler üzerine görüntüleri silen futbolcu, daha önce koronavirüs tedbirleri kampanyalara verdiği destekle tanınıyor.

İngiltere Premier Lig oyuncusu evinde koronavirüs partisi verdi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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