İngiltere Premier Ligin Üst Yöneticiliğine Susanna Dinnage Getirildi

Chelsea Kulübü Başkanı Bruce Buck'ın başında bulunduğu aday belirleme kurulu, 1999'dan beri yürüttüğü görevi yıl sonunda bırakacak Richard Scudamore'un yerine Dinnage'ın atanmasına karar verdi.

Dinnage, 1992'de kurulan Premier Lig'in Rick Parry ve Richard Scudamore'dan sonra üst yöneticiliğine getirilen 3. isim oldu. Müzik kanalı MTV'de başladığı kariyerine, 2009'dan bu yana Discovery Medya Grubunda devam eden Dinnage, belgesel kanalı Animal Planet'in başkanlığını yapıyordu.