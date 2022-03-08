İngiltere Premier Lig'den Ukrayna'ya 1 milyon sterlin yardım - Haberler

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İngiltere Premier Lig'den Ukrayna'ya 1 milyon sterlin yardım

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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İngiltere Premier Lig'den Ukrayna'ya 1 milyon sterlin yardım

İngiltere Premier Lig yönetimi, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya 1 milyon sterlin bağış yapılacağını duyurdu.

İngiltere Premier Lig yönetimi, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya 1 milyon sterlin bağış yapılacağını duyurdu.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Rusya'nın saldırıları bir kez daha kınanırken, en kısa zamanda bölgeye barış gelmesi temennisinde bulunuldu.

Rusya'daki yayın ortağıyla mevcut anlaşmasını iptal eden Premier Lig yönetimi, ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılması için Afet ve Acil Durum Komitesine (DEC) 1 milyon sterlin bağışta bulunulmasını kararlaştırdı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

İngiltere Premier Lig, Premier Lig, Ukrayna, Sterlin, Spor, Haberler

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