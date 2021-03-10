İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City farklı kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City farklı kazandı

10.03.2021 23:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 23:06
İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Southampton'ı 5-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Southampton'ı 5-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Geçen hafta Manchester United'a yenilerek tüm kulvarlardaki 21 maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester City, 33. hafta mücadelesinde, Etihad Stadı'nda Southampton'ı ağırladı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Manchester City, 15. ve 59. dakikalarda Kevin de Bruyne, 40. ve 55. dakikalarda Riyad Mahrez, 45+3. dakikada İlkay Gündoğan'ın ağları sarsmasıyla rakibini 5-2 mağlup etti.

Southampton'ın gollerini ise 25. dakikada penaltıdan James Ward-Prowse ve 56. dakikada Che Adams kaydetti.

Bu sonuçla Manchester City, puanını 68'e çıkararak açık ara liderliğini sürdürdü. Southampton ise 33 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Cahit Özkan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nükhet Duru Prens Harry İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City farklı kazandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 23:07:46. #1.14#
title