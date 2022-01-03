İngiltere Premier Lig'de 94 Kovid-19 vakası tespit edildi - Haberler Spor
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İngiltere Premier Lig'de 94 Kovid-19 vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de 94 Kovid-19 vakası tespit edildi
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'de son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 94 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

İngiltere Premier Lig'de son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 94 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 27 Aralık-2 Ocak tarihlerinde uygulanan 14 bin 250 test sonucunda 94 pozitif vaka saptandı.

Rekor seviyeye ulaşan önceki haftanın (20-26 Aralık) test verisine kıyasla 9 vakalık azalma yaşandı. Vaka sayısı son 8 haftada ilk kez düştü.

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AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

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