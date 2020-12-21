İngiltere Premier Lig'de 7 koronavirüs vakası tespit edildi
21.12.2020 23:01 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:04
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 7 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 7 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 14-20 Aralık'ta uygulanan bin 569 test sonucunda 7 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.
Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan