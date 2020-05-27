İngiltere Premier Lig'de 4 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 4 kişide daha virüse rastlandı.

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 4 kişide daha virüse rastlandı. Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 25-26 Mayıs tarihlerinde 1008 kişi Kovid-19 testinden geçirildi. Ligdeki 3 kulüpten 4 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı ve bu isimlerin 7 gün karantinada kalacağı belirtildi. Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmedi. Premier Lig'de daha önce yapılan testlerde toplam 8 kişide koronavirüs tespit edilmişti. Kaynak: AA