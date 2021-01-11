İngiltere Premier Lig'de 36 koronavirüs vakası tespit edildi
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İngiltere Premier Lig'de 36 koronavirüs vakası tespit edildi

11.01.2021 22:01 | Son Güncelleme: 11.01.2021 22:04
İngiltere Premier Lig'de 36 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 36 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 36 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre 4-10 Ocak tarihlerinde futbolcu ve teknik ekibe uygulanan iki bin 593 test sonucunda 36 pozitif vaka tespit edildi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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