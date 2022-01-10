İngiltere Premier Lig'de 3-9 Ocak tarihlerinde 72 koronavirüs vakası
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
İngiltere Premier Lig'de son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 72 kişinin sonucu pozitif çıktı.
İngiltere Premier Lig'de son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 72 kişinin sonucu pozitif çıktı.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 3-9 Ocak tarihlerinde uygulanan 12 bin 973 test sonucunda 72 pozitif vaka saptandı.
27 Aralık'ta 103 kişiyle rekorun yaşandığı ligde, üst üste ikinci hafta vaka sayısında düşüş yaşandı.
??Kaç doz #aşı oldunuz?— Haberler (@Haberler) January 8, 2022
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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