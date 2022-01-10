İngiltere Premier Lig'de 3-9 Ocak tarihlerinde 72 koronavirüs vakası

İngiltere Premier Lig'de son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 72 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 3-9 Ocak tarihlerinde uygulanan 12 bin 973 test sonucunda 72 pozitif vaka saptandı.

27 Aralık'ta 103 kişiyle rekorun yaşandığı ligde, üst üste ikinci hafta vaka sayısında düşüş yaşandı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet