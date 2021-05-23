İngiltere Premier Lig'de 2020-2021 sezonu yapılan son hafta maçlarıyla tamamlandı
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İngiltere Premier Lig'de 2020-2021 sezonu yapılan son hafta maçlarıyla tamamlandı

İngiltere Premier Lig'de 2020-2021 sezonu yapılan son hafta maçlarıyla tamamlandı
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'de son hafta maçlarının tamamlanmasının ardından gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu.

İngiltere Premier Lig'de son hafta maçlarının tamamlanmasının ardından gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu.

Ligde Şampiyonlar Ligi vizesi almaya çalışan takımlardan Liverpool, konuk ettiği Crystal Palace'ı Sadio Mane'nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve 69 puanla ligi 3. sırada tamamlayarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.

Chelsea'nin puansız kapattığı son hafta maçının ardından ligi ilk 4 içinde bitirme olasılığı yakalayan Leicester City ise bu avantajı değerlendiremedi.

Tottenham, 41. dakikada Harry Kane, 76. dakikada Kasper Schmeichel (kendi kalesine), 87. ve 90+6. dakikalarda Gareth Bale'ın ağları sarmasıyla deplasmanda rakibini 4-2 yendi. Leicester City'nin gollerini, ikisi de penaltıdan olmak üzere Jamie Vardy kaydetti.

Bu sonuçla 67 puanlı Chelsea'nin ardında kalarak ligi 66 puanla 5. sırada tamamlayan Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Şampiyon, farklı kazandı

Şampiyonluğu önceki haftalara garantileyen Manchester City, konuk ettiği Everton'ı Kevin de Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden ve Sergio Agüero'nun (2) fileleri havalandırmasıyla 5-0 yendi.

Lig ikincisi Manchester United ise konuk olduğu Wolverhampton Wanderers'ı 13. dakikada Anthony Elanga ve 45+4. dakikada Juan Mata'nın penaltı golüyle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek golünü, 39. dakikada Nelson Semedo kaydetti.

Harry Kane gol kralı oldu

Fulham, West Bromwich Albion ve Sheffield United'ın küme düştüğü İngiltere Premier Lig'de 2020-2021 sezonu gol krallığı yarışını, rakip fileleri 23 kez havalandıran İngiliz santrafor Harry Kane kazandı.

Kane'i, 22 golle Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ve 18 golle Manchester Unitedlı Bruno Fernandes izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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