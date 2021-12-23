İngiltere Premier Lig'de 2 maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi - Haberler Spor
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İngiltere Premier Lig'de 2 maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi

İngiltere Premier Lig'de 2 maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'de 2 maç daha koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

İngiltere Premier Lig'de 2 maç daha koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

Liverpool kulübünden yapılan yazılı açıklamada, bu pazar günü Anfield'da Leeds United ile olan maçın Premier Lig yetkilileri tarafından ertelendiğini duyuruldu. Açıklamada, Leeds United kadrosundaki artan pozitif COVID-19 vakalarının ardından karşılaşmanın planlanan tarihte oynanamayacağına karar verildi.

Liverpool'un Leeds United ile oynayacağı maç dışında Wolves ile Watford arasındaki maç da koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Her iki maçın da 26 Aralık Pazar günü oynanması planlanıyordu, ancak Leeds ve Watford'dan gelen talepler üzerine maçlar ertelenmiş oldu.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

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