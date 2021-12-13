İngiltere Premier Lig'de 1 haftada 42 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de 1 haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

İngiliz medyasında çıkan haberler e göre, Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu açıklandı.

Premier Lig takımları Brighton, Tottenham, Leicester City, Manchester United ve Aston Villa'nın vakaları doğrulandı.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

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