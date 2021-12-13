İngiltere Premier Lig'de 1 haftada 42 koronavirüs vakası tespit edildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere Premier Lig'de 1 haftada 42 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de 1 haftada 42 koronavirüs vakası tespit edildi
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'de 1 haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

İngiltere Premier Lig'de 1 haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

İngiliz medyasında çıkan haberler e göre, Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu açıklandı.

Premier Lig takımları Brighton, Tottenham, Leicester City, Manchester United ve Aston Villa'nın vakaları doğrulandı.

Cristiano Ronaldo 95 yıllık rekoru kırdı! Milli futbolcumuz onu durduramadı

Cristiano Ronaldo 95 yıllık rekoru kırdı! Milli futbolcumuz onu durduramadı

 Ya acemilik ya art niyet! Manchester City maçındaki skandal futbol dünyasını ayağa kaldırdı

Ya acemilik ya art niyet! Manchester City maçındaki skandal futbol dünyasını ayağa kaldırdı

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title