İngiltere Premier Lig'de 1 haftada 42 koronavirüs vakası tespit edildi
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
İngiltere Premier Lig'de 1 haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
İngiltere Premier Lig'de 1 haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
İngiliz medyasında çıkan haberler e göre, Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu açıklandı.
Premier Lig takımları Brighton, Tottenham, Leicester City, Manchester United ve Aston Villa'nın vakaları doğrulandı.
AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
Haberi Kaydet