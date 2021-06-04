İngiltere, Portekiz'i "yeşil liste"den çıkardı

İngiltere, geri dönüşlerde karantina kuralının olmadığı "yeşil ülkeler listesinden" Portekiz'i çıkardı.

İngiltere, geri dönüşlerde karantina kuralının olmadığı "yeşil ülkeler listesinden" Portekiz'i çıkardı.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu ve "trafik ışığı sistemi" adını verdiği seyahat listesinde güncelleme yaptı.

Buna göre, Portekiz insanların dönüşte herhangi bir karantinaya girmeyecekleri yeşil listeden, evde 10 gün karantinada kalınacak sarı listeye alındı.

Yeşil listeye yeni bir ülke eklenmezken, Afganistan, Bahreyn, Kosta Rika, Mısır, Sri Lanka, Sudan ve Trinidad ve Tobago dönüşte otelde zorunlu karantina uygulanacak kırmızı listeye dahil edildi. Yeni liste, 8 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Portekiz'in statüsünü değiştirmenin "verilmesi zor bir karar" olduğunu ancak bunun, ülkenin pozitif test oranının son 3 haftada neredeyse iki katına çıkması ve olası Nepal varyantı ile ilgili endişelerden kaynaklandığını bildirdi.

Shapps, "Bunun (Nepal varyantı) aşıyı etkisiz kılan bir mutasyon olup olmadığını bilmiyoruz ve dördüncü aşama gevşeme adımlarının görüşüleceği 21 Haziran'a kadar risk almak istemiyoruz." dedi.

Kararın ardından tur operatörleri ve hava yolları firmalarının hisseleri değer kaybetti.

İngilizlerin tatile gittiği ülkeler arasında ön sıralarda yer alan İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan sarı listede yer alırken, Türkiye kırmızı listede bulunuyor.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenler, bedelini kendileri ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmak zorundalar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen