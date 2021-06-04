İngiltere, Portekiz'i "yeşil liste"den çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İngiltere, Portekiz'i "yeşil liste"den çıkardı

İngiltere, Portekiz'i 'yeşil liste'den çıkardı
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere, geri dönüşlerde karantina kuralının olmadığı "yeşil ülkeler listesinden" Portekiz'i çıkardı.

İngiltere, geri dönüşlerde karantina kuralının olmadığı "yeşil ülkeler listesinden" Portekiz'i çıkardı.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu ve "trafik ışığı sistemi" adını verdiği seyahat listesinde güncelleme yaptı.

Buna göre, Portekiz insanların dönüşte herhangi bir karantinaya girmeyecekleri yeşil listeden, evde 10 gün karantinada kalınacak sarı listeye alındı.

Yeşil listeye yeni bir ülke eklenmezken, Afganistan, Bahreyn, Kosta Rika, Mısır, Sri Lanka, Sudan ve Trinidad ve Tobago dönüşte otelde zorunlu karantina uygulanacak kırmızı listeye dahil edildi. Yeni liste, 8 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Portekiz'in statüsünü değiştirmenin "verilmesi zor bir karar" olduğunu ancak bunun, ülkenin pozitif test oranının son 3 haftada neredeyse iki katına çıkması ve olası Nepal varyantı ile ilgili endişelerden kaynaklandığını bildirdi.

Shapps, "Bunun (Nepal varyantı) aşıyı etkisiz kılan bir mutasyon olup olmadığını bilmiyoruz ve dördüncü aşama gevşeme adımlarının görüşüleceği 21 Haziran'a kadar risk almak istemiyoruz." dedi.

Kararın ardından tur operatörleri ve hava yolları firmalarının hisseleri değer kaybetti.

İngilizlerin tatile gittiği ülkeler arasında ön sıralarda yer alan İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan sarı listede yer alırken, Türkiye kırmızı listede bulunuyor.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenler, bedelini kendileri ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmak zorundalar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

Son dakika: Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 10 kişi öldü
Son dakika: Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 10 kişi öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Murat Boz Seda Sayan Demet Özdemir
Spor Sergen Yalçın Abdullah Avcı Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere, Portekiz'i "yeşil liste"den çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 00:37:56. #1.13#

title