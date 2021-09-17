İngiltere Polis Denetleme kurumu: Kadına karşı şiddetle mücadele, terörle mücadele kadar önemli - Haberler
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İngiltere Polis Denetleme kurumu: Kadına karşı şiddetle mücadele, terörle mücadele kadar önemli

BBC - Haberler | Dünya
İngiltere Polis Denetleme kurumu: Kadına karşı şiddetle mücadele, terörle mücadele kadar önemli

İngiltere'deki bir polis denetleme kurumu, kadına karşı şiddetle mücadeleye "terörle mücadele kadar" öncelik verilmesi gerektiğini açıkladı.

İngiltere'deki bir polis denetleme kurumu, kadına karşı şiddetle mücadeleye "terörle mücadele kadar" öncelik verilmesi gerektiğini açıkladı.

Majestelerinin Polis Teşkilatı ve İtfaiye & Kurtarma Hizmetleri Denetleme Kurulu (HMICFRS) adlı kurum ayrıca, ülkedeki farklı polis teşkilatların kadına şiddetle mücadeledeki yaklaşımlarında büyük tutarsızlıklar olduğunu vurguladı.

HMICFRS'in raporu, Sarah Everard cinayeti sonrası İçişleri Bakanı Priti Patel'in talebiyle hazırlandı.

33 yaşındaki Sarah Everard, Mart ayında Londra'da arkadaşının evinden dönerken Polis Memuru Wayne Couzens tarafından kaçırılmış ve daha sonra tecavüz edilip, boğularak öldürülmüştü.

HMICFRS, raporunda, İngiltere'de ev içi şiddet vakalarıyla ilgili dosyaların dörtte üçünün, zanlıya suçlama yöneltilmeden erken kapatıldığına dikkat çekti.

Resmi verilere göre Mart 2020'de sona eren bir yıllık dönemde İngiltere ve Galler'de tahminen:

HMICFRS, polisin son 10 yılda "bu şiddetsalgınıyla mücadelede büyük ilerlemeler kaydettiğini" ancak polis teşkilatları arasında büyük farklılıklar bulunduğunu vurguladı.

Raporda, polise kadınlara partnerlerinin şiddet veya taciz sicili olduğunu söyleme izni veren ve Clare Yasası olarak bilinen kanunun, çeşitli polis teşkilatları arasında çok farklı biçimlerde kullanıldığına dikkat çekildi.

Ayrıca polisin diğer kurumlarla yakın bir şekilde çalışmadığı ve şiddet tehdidine gereken kaynakların ayrılmadığı vurgulandı.

Polisin kadına yönelik şiddete karşı aldığı tavırla, "terörizme" ve kırsal kesimlerde uyuşturucu satılmasına karşı yaklaşımı arasında büyük farklılıklar bulunduğuna da dikkat çekildi.

HMICFRS, bu büyük suçlar ulusal öncelikler olarak tanımlandığından, "daha net bir odakla, daha iyi bir bütçeyle ve suçluların kararlı bir şekilde takip edilmesiyle" mücadele edildiğini belirtti.

Polis Müfettişi Zoe Billingham, polis müdürlerinin artık "durumu kontrol altına alması gerektiğini" söyledi.

Zoe Billingham, "Polis teşkilatlarındaki öncelikler hiyerarşisine baktığınızda, kadına karşı şiddet ilk üçe girmiyor. Salgının boyutlarına bakıldığında, ilk üçe girmesi hayati önemde" dedi.

İşçi Partisi Milletvekili ve Parlamento İnsan Hakları Ortak Komitesi Başkanı Harriet Harman da hükümete, raporun tavsiyelerini hayata geçirme ve "rafta tozlanmasına izin vermeme" çağrısı yaptı.

Harman ayrıca "kaynak eksikliğinin" tek sorun olmadığını, önemli yasal değişiklikler de yapılması gerektiğini söyledi.

İngiltere Polis Denetleme kurumu: Kadına karşı şiddetle mücadele, terörle mücadele kadar önemli

İngiltere Polis Denetleme kurumu: Kadına karşı şiddetle mücadele, terörle mücadele kadar önemli

BBC
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Haber: İngiltere Polis Denetleme kurumu: Kadına karşı şiddetle mücadele, terörle mücadele kadar önemli - Haberler
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