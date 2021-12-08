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İngiltere, Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak

İngiltere, Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak
AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na sporcuların katılabileceğini ancak bakanlar ve yetkililerin diplomatik boykot uygulayacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na sporcuların katılabileceğini ancak bakanlar ve yetkililerin diplomatik boykot uygulayacağını söyledi.

Avam Kamarası'nda yapılan Başbakana Sorular Oturumunda Johnson'a Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarına dikkat çekilerek, İngiltere'nin olimpiyatları boykot edip etmeyeceği soruldu.

Johnson, hükümetin Çin'deki insan hakları ihlalleri konusundaki endişelerini dile getirmekte "tereddüt etmediğini" belirtti.

Spor boykotlarının mantıklı olduğunu düşünmediğini ve bunun hükümetin politikası olmaya devam edeceğini dile getiren Johnson, "Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na etkin bir şekilde diplomatik boykot uygulanacak, hiçbir bakan veya yetkilinin katılması beklenmiyor." dedi.

ABD de Çin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamıştı.

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AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri

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