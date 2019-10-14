İngiltere: Pedofili suçundan 22 kere müebbet cezası alan mahkum hücresinde ölü bulundu
İngiltere'de pedofili suçundan dolayı hapiste bulunan ve ülkede bu suç dosyası en kabarık mahkumlardan biri olan Richard Huckle hücresinde ölü bulundu.
İngiltere'de pedofili suçundan dolayı hapiste bulunan ve ülkede bu suç dosyası en kabarık mahkumlardan biri olan Richard Huckle hücresinde ölü bulundu.
İşlediği suçlardan dolayı 22 kere ağırlaştırılmış müebbet cezası alan ve 3 senedir hapis yatan Huckle'ın vücudunda birçok bıçak yarası tespit edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Euronews.com'da Görüntüle