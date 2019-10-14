İngiltere: Pedofili suçundan 22 kere müebbet cezası alan mahkum hücresinde ölü bulundu

14.10.2019 19:12

İngiltere'de pedofili suçundan dolayı hapiste bulunan ve ülkede bu suç dosyası en kabarık mahkumlardan biri olan Richard Huckle hücresinde ölü bulundu.



İşlediği suçlardan dolayı 22 kere ağırlaştırılmış müebbet cezası alan ve 3 senedir hapis yatan Huckle'ın vücudunda birçok bıçak yarası tespit edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Euronews.com'da Görüntüle