İngiltere: Pedofili suçundan 22 kere müebbet cezası alan mahkum hücresinde ölü bulundu

İngiltere: Pedofili suçundan 22 kere müebbet cezası alan mahkum hücresinde ölü bulundu

İngiltere'de pedofili suçundan dolayı hapiste bulunan ve ülkede bu suç dosyası en kabarık mahkumlardan biri olan Richard Huckle hücresinde ölü bulundu.

14.10.2019 19:12
İngiltere: Pedofili suçundan 22 kere müebbet cezası alan mahkum hücresinde ölü bulundu

İngiltere'de pedofili suçundan dolayı hapiste bulunan ve ülkede bu suç dosyası en kabarık mahkumlardan biri olan Richard Huckle hücresinde ölü bulundu.


İşlediği suçlardan dolayı 22 kere ağırlaştırılmış müebbet cezası alan ve 3 senedir hapis yatan Huckle'ın vücudunda birçok bıçak yarası tespit edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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