İngiltere Parlamentosu'ndan Johnson'a 'tatil öncesi' darbe: Erken seçim yok, anlaşmasız Brexit olmaz

10.09.2019 08:45

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifi ikinci kez reddedilirken, parlamento Brexit tartışmaları arasında 14 Ekim'e kadar tatile girdi.



İngiltere'de parlamento hükümetin talebi çerçevesinde tatile girmeden önce muhalefetin sunduğu Brexit'e ilişkin bazı tasarıları görüştü. Euronews.com'da Görüntüle