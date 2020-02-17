: İngiltere Parlamentosu'na Giren İlk Türkiye Doğumlu Göçmen

17.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:48

İngiltere'de seçim sonuçları, aday olduğu İşçi partisi için hezimet olsa da Feryal Demirci Clark'ı milletvekili yaptı. 30 yıl önce Türkiye'den gelmiş bir göçmen olarak, bir gün böylesi önemli bir görev ve sorumluluğu alabileceğini hayal bile etmediğini söyleyen Demirci Clark, VOA Türkçe'ye konuştu

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