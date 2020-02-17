İngiltere Parlamentosu'na Giren İlk Türkiye Doğumlu Göçmen
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İngiltere Parlamentosu'na Giren İlk Türkiye Doğumlu Göçmen

İngiltere'de seçim sonuçları, aday olduğu İşçi partisi için hezimet olsa da Feryal Demirci Clark'ı milletvekili yaptı.

17.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:48

'de seçim sonuçları, aday olduğu partisi için hezimet olsa da Feryal Demirci Clark'ı yaptı. 30 yıl önce 'den gelmiş bir göçmen olarak, bir gün böylesi önemli bir görev ve sorumluluğu alabileceğini hayal bile etmediğini söyleyen Demirci Clark, VOA Türkçe'ye konuştu



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: İngiltere Parlamentosu'na Giren İlk Türkiye Doğumlu Göçmen
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