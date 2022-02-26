İngiltere ordusu Estonya'daki mevcudiyetini iki katına çıkartıyor

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, İngiliz ordusunun NATO'nun doğu cephesini desteklemek için Rusya'nın sınır komşusu Estonya'ya doğru yola çıktığını belirtti. Bakanlık, birliklerin ulaşmasıyla Estonya'daki askeri mevcudiyetlerinin iki katına çıkacağını vurguladı.

Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de NATO tatbikatında olan devriye gemisi HMS Trent ve beraberindeki Merlin Helikopterleri ile RAF P8 Poseidon deniz devriye uçakları, İngiltere'den yola çıkacak hava savunma muhrip HMS Diamond ile birleşerek Estonya'ya doğru ilerleyeceğini açıkladı.

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