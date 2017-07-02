İngiltere: Okulu Sürekli Kıran Öğrencinin Ailesine 240 Sterlin Ceza Kesilebilecek

İngiltere'de çocuğu okula geç kalan ailelere 240 Sterlin (1.101 TRY) para cezası kesilebileceği açıklandı.



West Midlands bölgesinde yer alan 3 belediye meclisinin aldığı karara göre, okul yönetimi, çocuk okula düzenli bir şekilde geç kalıyorsa bu cezayı verebilecek.



120 Sterlin olarak açıklanan gecikme cezası, aile 21 gün içerisinde parayı öderse 60 Sterlin'e düşecek.



The Times gazetesinde yer alan habere göre, aileler bu süre içinde ödeme yapmaz ise ceza ikiye katlanarak 240 Sterlin'e çıkacak.



Para cezasını ödemeyi reddeden aileler hakkında yasal takibe gidileceği ve bu yönde bir tavrın hapis cezasına kadar gidecek sonuçları olabileceği belirtiliyor.



'Para cezası çözüm değil'



Gazeteye konu ile ilgili konuşan davranış bilimi uzmanı Tom Bennett ise cezaların son aşamada devreye girmesi gerektiğini söylüyor.



Bennet, okula geç kalan çocukların aielerine para cezası yerine çocuklarını okula bırakma cezası vermenin daha iyi bir alternatif olduğu görüşünü açıkladı.



Bennet'a göre, "bir çocuk ebeveyni ile okula gelmektense bir kolunu kaybetmeyi yeğler"



İngiltere'de 2003 yılında kabul edilen bir kanunla, okul müdürlerine, okulu sürekli kıran öğrenci ailelerine ceza kesme yetkisi verilmişti.