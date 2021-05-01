İngiltere normalleşme sürecine girdi!
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İngiltere normalleşme sürecine girdi!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana dünya genelinde uygulanan sosyal mesafe ve maske önlemleri, İngiltere'de rafa kaldırıldı.

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana dünya genelinde uygulanan sosyal mesafe ve maske önlemleri, İngiltere'de rafa kaldırıldı.

Pandemi nedeniyle kapanan eğlence hayatına ilişkin İspanya'nın başkenti Barcelona'da yapılan bir deney kapsamında 5 bin kişini katıldığı dev bir konser verilmişti. Konsere katılanlara, etkinlik öncesinde hızlı koronavirüs tanı testleri yapılmış, negatif sonuca sahip olanlar konser alanında sosyal mesafe kuralları olmadan saatlerce eğlenmişti. Deneyin geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarına göre konserde bulunan hiç kimsede koronavirüse rastlanmamıştı.

Aynı şekilde Yeni Zelanda'da yapılan bir konserde ise tam 50 bin kişi bir araya geldi.

Dünya genelinde heyecan uyandıran etkinliklerin ardından yeni görüntüler, İngiltere'den geldi.

Pandemi nedeniyle 127 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de, aşı uygulamasından yaşanan artışın ardından koronavirüs sonrası normallere dönüldü.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal mesafe ve toplanma önlemlerinin esnetildiği ülkede, ilk gece hayatı etkinliği düzenlendi.

Liverpool kentinde, dün akşam saatleri itibarıyla iki gün sürecek bir festival başlatıldı.

Gece kulüplerinin yeniden faaliyete girip giremeyeceğinin araştırması olduğu öne sürülen etkinlikte 6 bin kişi, maskesiz ve sosyal mesafesiz bir biçimde bir araya geldi.

Şehrin en büyük kapalı konser alanında yapılan etkinlikte, katılımcılardan koronavirüs negatif sonucu istendi.

Dev müzik festivali, pandemi süresince kapalı olan eğlence sektörünü canlandırmak amacıyla başlatıldı.

-İHA-

İngiltere normalleşme sürecine girdi!
İngiltere normalleşme sürecine girdi!
İngiltere normalleşme sürecine girdi!
İngiltere normalleşme sürecine girdi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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