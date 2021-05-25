İngiltere nisanda 31,7 milyar sterlin borçlandı
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İngiltere nisanda 31,7 milyar sterlin borçlandı

İngiltere nisanda 31,7 milyar sterlin borçlandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

İngiltere'de nisan ayında kamu borçlanması 31,7 milyar sterlin olarak kayıtlara geçti.

İngiltere'de nisan ayında kamu borçlanması 31,7 milyar sterlin olarak kayıtlara geçti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) aylık kamu borçlanma verilerini açıkladı.

Buna göre ülkenin nisan ayı kamu borçlanması 31,7 milyar sterline ulaşırken bu rakam 1993 yılından bu yana sadece nisan ayları dikkate alındığında en yüksek ikinci kamu borçlanması oldu.

Son verilere göre, 2021 yılı nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ülkenin kamu borçlanması 15,6 milyar sterlin azaldı.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerinde en sert etkilerinin hissedildiği 2020 yılının nisan ayında, ülkenin devlet bankaları hariç kamu borçlanması 47,3 milyar sterlin ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

ONS verilerine göre, İngiltere vergi yılının başlangıcı olan 2020 yılının nisan ayından 2021'in mart sonuna kadarki dönemde toplam 303,1 milyar sterlin kamu borçlanması yaptı.

Bu, salgının ekonomik etkileriyle mücadele etmek için tedbir ve teşvik paketleri sunan İngiltere'nin 2.Dünya Savaşı'ndan bu yana yıllık bazda yaptığı en yüksek kamu borçlanması.

İngiltere'de toplam kamu borcu ise nisan ayının sonu itibarıyla ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yüzde 98,5'ine denk gelen 2 trilyon 171,1 milyar sterlin seviyesine ulaştı.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan merkezi Londra'daki Pantheon Macroeconomics Başekonomisti Samuel Tombs ise, "Maliye Bakanının kemer sıkma konusundaki manevra alanının genişliği, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın uzun vadeli hedefini tutturmasına bağlı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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