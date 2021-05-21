İngiltere'nin zenginleri salgında daha da zenginleşti
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İngiltere'nin zenginleri salgında daha da zenginleşti

İngiltere'nin zenginleri salgında daha da zenginleşti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

İngiltere'nin en zengin 250 isminin son bir yılda servetlerinin toplamı yüzde 16,3 artarak 658,1 milyar sterline (958,6 milyar dolar) yükseldiği bildirildi.

İngiltere'nin en zengin 250 isminin son bir yılda servetlerinin toplamı yüzde 16,3 artarak 658,1 milyar sterline (958,6 milyar dolar) yükseldiği bildirildi.

İngiliz The Sunday Times gazetesinin her yıl düzenli yayımladığı "En zenginler-2021" listesine göre, ülkenin en zengin 250 isminin toplam serveti 2021 yılında 565,7 milyar sterlinden (801 milyar dolar) 658,1 milyar sterlin (958,6 milyar dolar) seviyesine yükseldi.

Yeni tip koronavirüs salgının etkisini sürdürdüğü bu yıl listeye 24 yeni milyarder eklenirken İngiltere'deki milyarderlerin sayısı 2021 itibarıyla 171'e yükseldi. Bu 171 milyarderin toplam serveti ise son bir yılda yüzde 21,7 artarak 597,2 milyar sterlin (846,3 milyar dolar) seviyesine ulaştı.

The Sunday Times, listeye ilişkin ülkede milyarderlerin sayısında son 33 yılda bu seviyede bir artışın görülmediği bilgisine de yer verdi.

Listeye göre İngiltere'nin en zengin ismi 2021 yılı itibarıyla 23 milyar sterlinlik servetiyle Sir Leonard Blavatnik oldu. Ukrayna asıllı Blavatnik aynı zamanda ABD ve İngiliz çifte vatandaşı. Blavatnik 2011 yılında Warner Müzik'i satın almış, 2013'te ise Rus petrol şirketi TNK-BP'deki hisselerini 7 milyar dolar karşılığında elden çıkarmıştı. Blavatnik'in yatırım şirketi Access Industries'in, LyondellBasell adlı e-ticaret şirketinde, Berlin merkezli Rocket Internet ve moda markası Tory Bunch'ta yatırımları bulunuyor.

Blavatnik son bir yılda servetini 7,2 milyar sterlin (10,2 milyar dolar) artırmayı başararak, geçen yıl İngiltere'nin en zengin ismi olan Dyson ev aletlerinin kurucusu James Dyson'ı yerinden etti.

Listede Blavatnik'i sırasıyla 24,6 milyar sterlin (34,8 milyar dolar) ile emlak ve teknoloji sektöründeki yatırımlarıyla bilinen David ve Simon Ruben kardeşler, 17 milyar sterlin (24 milyar dolar) ile endüstri ve finans sektöründe yatırımları olan Sri ve Gopi Hinduja ailesi, 16,3 milyar sterlin (23 milyar dolar) ile ev aletleri ve teknoloji alanında yatımları olan Sir James Dyson, 14,6 milyar sterlin (20,6 milyar dolar) ile çelik yatırımcısı Lakshmi Mittal ve ailesi takip etti.

Altıncı sırada ise 13,4 milyar sterlin (18,9 milyar dolar) ile madencilik yatırımlar olan Alisher Usmanov, yedinci sırada 13 milyar sterlin (18,4 milyar dolar) ile ambalajlama şirketi TetraLaval'in üçte bir hissesini elinde bulunduran Kirsten ve Jorn Rausing kardeşler, sekizinci sırada ise 12,1 milyar sterlin ile madencilik şirketleri Evraz ve Norilsk Nickel'de ve İngiliz futbol takımı Chealsa'da yatırımları olan Roman Abromavich yer aldı.

Bu yıl İngiltere'nin dokuzuncu en zenginleri ise 12 milyar sterlinlik (17 milyar dolar) serveti ile alkollü içecek ve bankacılık sektörlerinde yatırımları bulunan Charlene de Carvalho-Heineken ve Michel de Carvalho kardeşler oldu.

Listenin onuncu sırasında ise 11 milyar sterlinlik (15,5 milyar dolarlık) servetiyle emlak sektöründe yatırımları olan George ve Alannah Weston ailesi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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