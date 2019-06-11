İngiltere'nin yeni başbakanı olmak için yarışan 10 muhafazakar parti adayı kim?

İngiltere'de 7 Haziran'da istifa eden Başbakan Theresa May'in yerine koltuğa geçmek için muhafazakar partiden 10 aday yarışacak.

Adaylara ilişkin ilk oylama perşembe günü yapılacak ve aday sayısı bu şekilde ikiye düşürülecek. Daha sonra bu iki aday arasından partinin yeni lideri 124 bin üyenin oylarıyla belirlenecek. Euronews.com'da Görüntüle