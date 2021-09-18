İngiltere'nin Türkiye'yi otel karantinası listesinden çıkarması, kış sezonu ve 2022 için umutlandırdı - Haberler Ekonomi
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İngiltere'nin Türkiye'yi otel karantinası listesinden çıkarması, kış sezonu ve 2022 için umutlandırdı

AA / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Ekonomi
İngiltere'nin Türkiye'yi otel karantinası listesinden çıkarması, kış sezonu ve 2022 için umutlandırdı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarmasının özellikle kış sezonu ve gelecek yıl için umut verici olduğunu belirtti.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarmasının özellikle kış sezonu ve gelecek yıl için umut verici olduğunu belirtti.

Akdeniz ve Ege için önemli bir pazar olan İngiltere'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi 22 Eylül itibarıyla seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarması sektörü sevindirdi.

Çorabatır, AA muhabirine, İngiltere'nin Türkiye'ye en fazla turist gönderen ilk 5 ülke arasında yer aldığını, gelişmekte olan pazar olarak nitelendirildiğini söyledi.

"Kış sezonu İngilizlerle hareketlenecek"

Türkiye'de 2019'da 2,5 milyon İngiliz'in tatil yaptığını, ağırlıklı olarak Akdeniz ile Ege kıyılarını tercih ettiklerini aktaran Çorabatır, "İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması turizm ve turizme bağlı diğer sektörler için son derece önemli. Sevindirici bir karar, bu durum hem turist sayısını hem de gelirini pozitif yönde etkileyecektir." dedi.

Yaz sezonunun sonuna gelindiğine ancak İngilizlerin kış sezonu için de önemli bir potansiyeli barındırdığına işaret eden Çorabatır, şunları kaydetti:

"İngilizler golf başta olmak üzere çeşitli spor turizmi için önemli bir ülke. Böyle bir kararın şu anda açıklanması kış sezonunu daha da hareketlendirecektir. Türkiye'de en fazla golf sahalarına sahip bölge Antalya. 22 Eylül'den sonra Antalya başta olmak üzere Akdeniz ve Ege kıyılarımız çok sayıda İngiliz'i ağırlamaya başlayacaktır."

"2022 rezervasyonlarına olumlu katkı sağlayacak"

Çorabatır, bu kararın gelecek sezonu da olumlu yönde etkileyeceğine dikkati çekti.

İngilizlerin gelecek sezon rezervasyonlarını bu dönemden itibaren başladıklarını anlatan Çorabatır, "Türkiye'de İngilizlere satışlar kasımda başlar. Karar 2022 için tatil planları yapan ve Türkiye'ye gelmek isteyen İngilizleri de önemli ölçüde etkileyecek, rezervasyonlarda önemli artış sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Salgına rağmen Türkiye'nin turizmde önemli bir başarı yakaladığını vurgulayan Çorabatır, kış sezonu için spor ve kongre turizminde de hareketlilik beklediklerini bildirdi.

"Vaka sayısının düşmesi ve aşılanmanın artması olumlu etki sağladı"

Çorabatır, yaşanan olumlu gelişmelerde vaka sayılarının düşmesi ve aşılanma oranının artmasının etkin rol oynadığının altını çizdi.

Turizm sektörü olarak her zaman insan sağlığını ilk sırada tuttuklarını, salgının başladığı andan itibaren kontrollü adımlar attıklarını anlatan Çorabatır, sadece sektörün gayretinin yeterli olmadığını, toplumun bilinçli davranması gerektiğini dile getirdi.

Turizmin ekonomi için son derece önemli bir sektör olduğuna değinen Çorabatır, "Son yaşanan olumlu olaylar gösteriyor ki vaka sayısının düşmesi ve aşılanma oranının artması çok önemli. Hem kendi sağlığımız hem toplumun sağlığı hem de sürdürülebilir bir yaşam için aşıya daha fazla önem göstermeliyiz. Seyahat hareketlerinin devam etmesini, ekonominin canlanmasını istiyorsak aşı olmalıyız ve salgın kurallarına uymalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin Türkiye'yi otel karantinası listesinden çıkarması, kış sezonu ve 2022 için umutlandırdı

AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi Haberleri
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