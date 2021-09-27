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İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması fuar sektörünü hareketlendirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması fuar sektörünü hareketlendirdi

İngiltere, 22 Eylül itibari ile Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı.

İngiltere, 22 Eylül itibari ile Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı. Türkiye'nin kırmızı listeden çıkmasının ardından İngiliz turistler, tatil beldelerine akın etti. Bu durum fuar sektörünün de hareketlenmesine neden oldu.

Korona virüs salgınının olumsuz etkileri tüm dünyada hızla azalıyor. Bunun sonucu olarak yoğun bir turizm sezonu geçiren Türkiye'ye bir haber daha geldi. İngiltere, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında kısıtlama uyguladığı seyahat listesinden, Türkiye'yi 22 Eylül itibariyle çıkardı. Bu tarihten itibaren İngiltere'den Türkiye'ye gelecek misafirlere 'seyahat sonrası zorunlu otel karantinası' uygulanmayacak. Bu haber sonrasında İngiliz turistlerin Türkiye'yi tercih ettikleri bölgelerde rezervasyon yoğunluğu hızla artmaya başladı. Özellikle Muğla bölgesinde ciddi bir hareketlilik söz konusu oldu. Bununla birlikte sezonun sene sonuna kadar uzaması da tekrar gündeme geldi. YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, kararın ardından İngiltere'den bölgeye yapılacak uçuşlar için görüşmelere başladıklarını söyledi. İlk uçuşların 23 Eylül itibarıyla başladığını aktaran Güvenç, Ekim ve Kasım aylarında bir hareketlilik yaşanmasını beklediklerini dile getirdi. Bu süreçte fuarların da çok büyük bir katkısının olması bekleniyor.

"Fuar sektörü hareketlendi"

Antalya'da fuar hareketliliği, 22-25 Eylül tarihlerinde gerçekleşen, Süs Bitkileri Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri Fuarı ile başladı. ANFAŞ - Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ilk fuarın ardından, diğer fuarların hazırlıkları da tüm hızıyla devam ediyor. Ardı ardına yapılacak olan fuarların bir diğeri ise BEAUTIYLIFE EXPO, 30 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. Ardından 13-15 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşecek olan EIF-Enerji Teknoloji Fuarı diğer fuarları takip ediyor olacak. Türkiye'de birçok kısıtlamanın kalkmasının ardından hareketlenen turizm sektörü, diğer ülkeler tarafından getirilen kısıtlamaların da kalkması ile birlikte iyileşme sürecine devam ediyor. - ANTALYA

İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması fuar sektörünü hareketlendirdi

İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması fuar sektörünü hareketlendirdi

İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması fuar sektörünü hareketlendirdi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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