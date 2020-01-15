İngiltere'nin Ortadoğu ve Güney Amerika yayınları için Reuters'e gizli kaynak aktardığı ortaya çıktı
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İngiltere'nin Ortadoğu ve Güney Amerika yayınları için Reuters'e gizli kaynak aktardığı ortaya çıktı

Üzerindeki gizlilik kararı zaman aşımı nedeniyle kaldırılan resmi dökümanlara göre İngiliz istihbaratı Reuters haber ajansının 1960 ve 79'li yıllarda Ortadoğu ve Güney Amerika ile ilgili yayınlarını genişletmesi için kaynak aktarmış

15.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:26
İngiltere'nin Ortadoğu ve Güney Amerika yayınları için Reuters'e gizli kaynak aktardığı ortaya çıktı

İngiliz devletinin soğuk savaş yıllarında ajansını gizlice fonladığı ortaya çıktı.


Üzerindeki gizlilik kararı zaman aşımı nedeniyle kaldırılan resmi dökümanlara göre İngiliz istihbaratı haber ajansının 1960 ve 70'li yıllarda Ortadoğu ve ile ilgili yayınlarını genişletmesi için kaynak aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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