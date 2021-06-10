Son dakika... İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, Libya'da
Son dakika haber... Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un basın toplantısında konuşması İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly'in konuşması TRABLUS - İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, resmi temaslarda bulunmak üzere...
Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un basın toplantısında konuşması
İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly'in konuşması TRABLUS - İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir