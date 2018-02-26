İngiltere'nin Leicester Şehrinde Patlama
AFRİN HAREKATI'NDA 38. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

İngiltere'nin Leicester Şehrinde Patlama

İngiliz polisi İngiltere'nin Leicester şehrinde büyük çaplı bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

İngiltere'nin Leicester Şehrinde Patlama

İngiliz polisi İngiltere'nin Leicester şehrinde büyük çaplı bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Hinckley Road bölgesinde büyük çaplı bir patlamanın olduğu, güvenlik güçlerinin ve ilk yardım ekiplerinin hızla olay yerine intikal ettiği bildirildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda görgü tanıkları, bir apartmandan büyük bir patlama sesinin geldiği bilgisine yer verdi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et