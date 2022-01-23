İngiltere'nin "Kremlin'in Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim planı" iddiasına Rusya'dan tepki - Haberler
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İngiltere'nin "Kremlin'in Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim planı" iddiasına Rusya'dan tepki

İngiltere'nin
AA / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Dışişleri Bakanlığının "Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim kurma planı" iddiasını yalanlayarak tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Dışişleri Bakanlığının " Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim kurma planı" iddiasını yalanlayarak tepki gösterdi.

Bakanlığın, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanlığının dezenformasyon yaydığı belirtildi.

Söz konusu dezenformasyonun "Ukrayna çevresindeki gerilimi tırmandıranların Anglosaksonlar liderliğindeki NATO ülkeleri olduğunun bir başka kanıtı" olduğu ifade edilen açıklamada, "İngiltere Dışişleri Bakanlığını kışkırtıcı faaliyetlere son vermeye, saçma sapan şeyleri yaymayı durdurmaya ve Tatar-Moğol istilası tarihini öğrenmeye odaklanmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim kurma planı yaptığının tespit edildiğini açıklamıştı.

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AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri

England, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haber

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