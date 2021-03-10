İngiltere'nin koronavirüs aşısı ihracatını yasakladığı iddiası
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İngiltere'nin koronavirüs aşısı ihracatını yasakladığı iddiası

10.03.2021 16:12 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:30
İngiltere'nin koronavirüs aşısı ihracatını yasakladığı iddiası

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere'nin topraklarında üretilen aşıların ihracatını 'toptan yasakladığını' iddia etti. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Michel'e bir mektup yazıp, iddiaların "tamamen yanlış" olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nin en üst düzey yetkilisi AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in, İngiltere'nin Covid-19 aşısı ihracatını yasakladığını tamamen yasakladığını iddia etmesinin ardından, Londra ve Brüksel arasında yeni bir tartışma çıktı. Michel, yanlış bir şekilde İngiltere'nin topraklarında üretilen aşıların ihracatını "toptan yasakladığını" iddia etti.

İNGİLTERE'DEN İDDİALARA JET YALANLAMA

BBC'nin edindiği bilgilere göre İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Michel'e bir mektup yazıp, gerçekleri söylemesi gerektiğini söyledi ve bu yanlış iddianın AB ve AB Komisyonu'nun çeşitli mevkilerinde tekrarlanmasından kaygı duyulduğu belirtti. Raab mektupta, "İngiltere hükümeti tek bir Covid-19 aşısının ya da aşı üretim malzemesinin ihracatını engellemedi. İngiltere'nin ihracat yasağı ya da kısıtlamasına yapılan tüm referanslar tamamen yanlıştır" ifadelerine de yer verdi.

Doğruluk Kontrolü
İngiltere'nin koronavirüs aşısı ihracatını yasakladığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere'nin, topraklarında üretilen aşıların ihracatını 'toptan yasakladığını' iddia etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Michel'e bir mektup yazıp, iddiaların "tamamen yanlış" olduğunu söyledi.

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