İngiltere'nin Kısıtlamaları Türkiye'ye Gidenleri Nasıl Etkiledi?
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İngiltere'nin Kısıtlamaları Türkiye'ye Gidenleri Nasıl Etkiledi?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Corona pandemisine karşı uluslararası yolcu gönderen riskli ülkelere "trafik ışığı" sistemi uygulayan İngiltere, kırmızı listeye aldığı ülkelerden dönenleri, havaalanından alıp zorunlu otel karantinasına yerleştiriyor.

Corona pandemisine karşı uluslararası yolcu gönderen riskli ülkelere "trafik ışığı" sistemi uygulayan İngiltere, kırmızı listeye aldığı ülkelerden dönenleri, havaalanından alıp zorunlu otel karantinasına yerleştiriyor. Türkiye'de tatil yapan İzzet Hızlı bu uygulamanın mağdurlarından

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İngiltere'nin Kısıtlamaları Türkiye'ye Gidenleri Nasıl Etkiledi?

Kaynak: DailyMotion.com

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