İngiltere'nin Kısıtlamaları Türkiye'ye Gidenleri Nasıl Etkiledi?
Corona pandemisine karşı uluslararası yolcu gönderen riskli ülkelere "trafik ışığı" sistemi uygulayan İngiltere, kırmızı listeye aldığı ülkelerden dönenleri, havaalanından alıp zorunlu otel karantinasına yerleştiriyor.
Corona pandemisine karşı uluslararası yolcu gönderen riskli ülkelere "trafik ışığı" sistemi uygulayan İngiltere, kırmızı listeye aldığı ülkelerden dönenleri, havaalanından alıp zorunlu otel karantinasına yerleştiriyor. Türkiye'de tatil yapan İzzet Hızlı bu uygulamanın mağdurlarından
Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.
Kaynak: DailyMotion.com